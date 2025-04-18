شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السقا ينعي سليمان عيد بالدعاء له: البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان عصام السقا على نعي الفنان الراحل سليمان عيد بعد وفاته صباح اليوم، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك ناعيًاً إياه : البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله، وداعا سليمان عيد".



عصام السقا على فيس بوك

هذا ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد، وكتب ابنه عبد الرحمن عبر حسابه الرسمى على موقع فيس بوك بوست ناعيا والده وكتب فيه: "أبويا فى ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، وهو الخبر الذى تسبب فى صدمة كبيرة لدى متابعيه من جمهور سليمان عيد، ولم يكشف عبدالرحمن عن سبب وفاة والده إلا أن مصادر مقربة منه أكدت مرور والده بأزمة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته.

سليمان عيد واحد من أبرز نجوم الكوميديا فى مصر، حيث امتدت مسيرته لعقود طويلة تميز خلالها بأدواره المتنوعة سواء فى السينما أو الدراما أو المسرح، بدأ حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.