أليس روهرواشر رئيسة لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية بمهرجان كان السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 02:57 مساءً - مع بداية العد التنازلي لانطلاق مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 في الفترة من 13 حتى 24 مايو القادم، تعلن إدارة المهرجان عن تفاصيل جديدة بشكلٍ مكثف عن النسخة القادمة والتي كان أحدثها اختيار المخرجة الإيطالية أليس روهرواشر Alice Rohrwacher لرئاسة لجنة تحكيم جائزة "الكاميرا الذهبية".

أليس روهرواشر رئيس لجنة تحكيم جائزة الكاميرا الذهبية

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شارك القائمون على مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78 اختيار أليس روهرواشر لرئاسة لجنة تحكيم جائزة "الكاميرا الذهبية"، من خلال إعلان الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي وموقع المهرجان على الإنترنت، حيث جاء في البيان:"ستترأس أليس روهرواشر لجنة تحكيم "الكاميرا الذهبية" في الدورة الثامنة والسبعين من مهرجان كان السينمائي!"، وأكمل البيان: "تعود أليس، إحدى أبرز شخصيات سينما المؤلفين الإيطاليين، إلى مهرجان كان السينمائي 2025 بعد أن تركت بصمتها على المهرجان بأفلامها "العجائب" The Wonders (الجائزة الكبرى، 2014)، و"سعيد مثل لازارو" Happy as Lazzaro (أفضل سيناريو، 2018)، و"الخيال" La Chimera الذي عُرض في المسابقة الرسمية عام 2023. ستُكرّم لجنة التحكيم فيلمًا روائيًا أول يُعرض في الاختيار الرسمي، أو "أسبوع النقاد" أو "أسبوعي المخرجين"، في حفل الختام يوم السبت 24 مايو".

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جولييت بيونش رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان 2025

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كشفت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي عن اختيار الممثلة الفرنسية جولييت بينوش لتتولى منصب رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في نسخته الثامنة والسبعون لعام 2025.

بعد إعلان اختيارها كرئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2025، قالت بينوش: "أتطلع إلى مشاركة هذه التجارب الحياتية مع أعضاء لجنة التحكيم والجمهور. في عام 1985، صعدت الدرج لأول مرة بحماس وعدم يقين ممثلة شابة؛ لم أتخيل أبدًا أنني سأعود بعد 40 عامًا في الدور الفخري كرئيسة للجنة التحكيم. أقدر الامتياز والمسؤولية والحاجة المطلقة للتواضع".

ومن جانبه كتب مهرجان كان السينمائي في بيانه الذي أعلن فيه تولي جولييت بينوش رئاسة المهرجان: "جولييت بينوش ستترأس لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الثامن والسبعين! ستسلم الممثلة الفرنسية، التي خلفت المخرجة الأمريكية جريتا غيرويغ، جائزة السعفة الذهبية يوم السبت 24 مايو، بعد 40 عامًا من خطواتها الأولى على الكروازيت! ملتزمة بفنها وعصرها، فازت رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي 2025 بقلوب الجماهير والنقاد على حد سواء من خلال فيلموغرافيا تجمع بين أعظم صناع الأفلام اليوم. ستمثل بفخر أصوات لجنة التحكيم الدولية التي سترافقها من 13 إلى 24 مايو".

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