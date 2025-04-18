عالم مصففي الشعر من الدراما إلى السينما في 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 02:57 مساءً - يبدو أن عالم مصففي الشعر أو "الكوافيرات" أصبح ملهماً لصناع الدراما والسينما في الفترة الأخيرة، لما به من حكايات وقصص إنسانية يمكن أن تعرض على الشاشة ويحب الجمهور مشاهدتها، مثلها مثل أي مهنة في الحياة، وذلك ليس جديداً على الدراما والسينما، فدائماً ما نجد أدوار مصففي الشعر خلال أحداث المسلسلات والأفلام، ولكن لا يتعدى الأمر كونها مهنة إحدى الشخصيات، ولكن في السنوات الأخيرة صارت الكوافيرة أو خبيرة التجميل الشعبية بطلة لأفلام ومسلسلات آخرها مسلسل 80 باكو الذي انضم لقائمة الأكثر مشاهدة في موسم دراما رمضان 2025.

قصص من حياة الكوافيرات في 80 باكو

الكوافير هو جزء مهم من حياة الناس، وهناك سيدات يذهبن إليه يومياً، ولذلك قرر صناع الدراما تقديم مسلسل كامل عن عالم مصففي الشعر، خلال موسم دراما رمضان الماضي 2025، وهو "80 باكو"، الذي قامت ببطولته الفنانة هدى المفتي، صاحبة فكرة المسلسل التي استلهمتها من وجود صديقة كوافيرة قريبة منها جداً، بل من أقرب الناس لها، وذلك دفعها لطرح فكرة تناول عالم الكوافير.

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دارت أحداث المسلسل في صالون تجميل قديم في وسط البلد بعنوان "لولا"، وتناول قصص الفتيات اللواتي تعملن فيه وتتشابك الأحداث مع قصص زبائن المكان، وذلك من خلال مصففة الشعر الموهوبة بوسي (هدى المفتي) التي تعجز عن تأمين ثمانين ألف جنيه لإتمام زواجها، وتقرر صاحبة الكوافير (انتصار) ترقيتها إلى مصففة شعر خاصة، تزور العميلات في منازلهن، حيث تنفتح على عالم آخر يغيّر نظرتها للعالم ولنفسها وأحلامها.

مسلسل "80 باكو" من بطولة: هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، محمد لطفي، سماح أنور، خالد مختار، إلهام صفي الدين، محمد عبده، محمود يسري، إنعام سالوسة، ياسمين الهواري، وضيوف الشرف: وفاء عامر، ألفت إمام، أحمد سعد ميشو، عفاف رشاد، مريم الجندي، زينة منصور، ماجدة منير، زينب وهبي، وتأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

فيلم "بنات الباشا" يُسلط الضوء على الكوافيرات ومراكز التجميل

وتصادف تناول عالم الكوافيرات في الدراما هذا العام، أن يتم تسليط الضوء عليه في السينما أيضاً؛ وذلك خلال فيلم "بنات الباشا"، بطولة الفنانة زينة، والذي تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضي، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي.

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الفيلم تدور أحداثه داخل مركز تجميل به كوافيرات وماكييرات، ويضمّ حكايات عدد من النساء؛ يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

فيلم "بنات الباشا" بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، سوسن بدر، مريم الخشت، تارا عبود، وضيفة الشرف سوسن بدر، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل، ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب، ومونتاج داليا الناصر، ويفكر صنّاعه بشكل جدي في عرضه خلال المهرجانات السينمائية أولاً قبل طرحه في دور السينما.



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