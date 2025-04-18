بعد شطبها من النقابة .. فيلم لـ سلاف فواخرجي يفوز بهذه الجائزة

ميرنا وليد - بيروت - كشف المخرج جود سعيد عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن فوز فيلم "سلمى" بجائزة السيناريو في مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة، والذي تقدم بطولته الممثلة السورية سلاف فواخرجي إلى جانب نخبة من الممثلين.



وتوجه سعيد بالشكر إلى كل شريكيه قائلاً :"في ساعة متأخرة من ليل البارحة، نال سلمى جائزة السيناريو من مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة.

شريكاي الجميلان في الكتابة طارق وسومر، هذه الجائزة لكما قبلي ، شريكا الأمس والغد، أهدي هذه الجائزة كما إهداء نجمة الصبح، لكل امرأة عاشت الظلم في الحـ رب السـ ورية".

فيلم "سلمى" من بطولة سلاف فواخرجي، باسم ياخور، عبد اللطيف عبد الحميد، ومغيث صقر، وغيرهم.