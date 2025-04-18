ميرنا وليد - بيروت - فجع الوسط الفني اليوم بوفاة الممثل المصري سليمان عيد بشكل "مفاجئ" حيث نعاه نجله عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

من ناحية أخرى كان آخر ظهور لـ عيد خلال عزاء المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية.

نقابة المهن التمثيلية نعت عيد، وجاء في البيان :" إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير سليمان عيد. وتتقدم النقابة برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كانت هذه تفاصيل خبر إليكم الظهور الأخير للراحل سليمان عيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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