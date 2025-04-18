شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان سليمان عيد والنجوم يودعونه بالدموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت جنازة الفنان الراحل سليمان عيد من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد إلى مثواه الأخير، حيث من المقرر دفنه بمقابر العائلة "وادي الراحة" بأكتوبر الجديدة.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من، الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان حسام داغر، الفنان ياسر صادق، شريف باهر، منير مكرم، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إيهاب فهمي، محمد رياض، ريهام عبد الغفور، المخرج معتز التوني، المخرج شريف عرفة، الإعلامي طارق علام، صبحي خليل.

كما خضر كل من محمد إمام وأحمد السقا، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، أحمد رزق، أشرف عبد الباقي، هشام ماجد، محمد محمود، السيناريست أيمن سلامة، المنتج محمود شميس، محمد علي رزق.

وانهار الفنان صلاح عبدالله بعد اداء صلاة الجنازة علي الفنان سليمان عيد، وحرص النجم كريم محمود عبد العزيز الذي أصابته حالة من الصدمة علي مساندته ومساعدته في الخروج، كما حضر الفنان هاني رمزي والفنان محمود عبد المغني والفنان محمد لطفي.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.



وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.



بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.