شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف ومنير مكرم وحسام داغر وياسر صادق أول حضور جنازة سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل كل من الفنانة شيماء سيف وزوجها المنتج محمد كارتر والفنان حسام داغر، الفنان ياسر صادق، شريف باهر، منير مكرم، لجنازة الفنان سليمان عيد بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.



وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.



بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

يذكر أن أخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.



منير مكرم



جنازة سليمان عيد