شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس ينعي سليمان عيد: كان عندي إمبارح وصايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان أوس أوس، الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا اليوم، مشيرًا إلى أنه اتفق معه ليتقابلا اليوم بعد صلاة الجمعة.

ونشر أوس أوس صورة تجمعه بسليمان عيد عبر خاصية "الاستوري" على حسابه بموقع "إنستجرام"، معلقا عليها: "كان عندي إمبارح وصايم والمفروض نتقابل بعد صلاة الجمعة النهاردة بس مكنتش أعرف يا عم سليمان أنك هتمشي".

وتابع: "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا عم سليمان بحق يوم الجمعة، يارب اغفر له وسامحه ونور قبره لا إله إلا الله".



أوس أوس

الفنان سليمان عيد من مواليد يوم 17 أكتوبر، عام 1968، وبدأ مشواره الفنى فى نهاية الثمانينيات، وهو من مواليد حى الكيت كات بمحافظة الجيزة.

وبدأ سليمان عيد حياته الفنية فى أواخر ثمانينات القرن العشرين، وكان دوره فى فيلم الإرهاب والكباب، مع الزعيم عادل إمام عام 1992 بمثابة انطلاقة للكثير من أدواره بعد ذلك.

بعدها اشترك سليمان عيد، فى أفلام طيور الظلام، والنوم فى العسل، وهمام فى أمستردام، والعديد من المسلسلات التليفزيونية ليصل رصيده حتى الآن إلى أكثر من 150 عملًا فنيًا متنوعًا ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تليفزيونية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سليمان عيد، فيلم فار بـ 7 ترواح والذي يعرض في السينمات حاليا، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتضم في قائمة أبطاله اكثر من 22 نجما ونجمة، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندي موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، مصطفي عنبه، دنيا جمعه والفيلم قصة محمد فتحي وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدى.