نجوم الفن يودعون الفنان سليمان عيد بكلمات حزينة ومؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 01:23 مساءً - تحولت حسابات الفنانين إلى دفتر عزاء للفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 18 ابريل ‘ثر أزمة صحية مفاجأة ليصيب الوسط الفني بالصدمة الكبيرة خاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض، إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانيين الذين عبروا عن حزنهم الكبير بفقدان سليمان عيد من خلال منشورات على حساباتهم بالسوشيال ميديا.

النجوم ينعون سليمان على السوشيال ميديا

الفنان أحمد السقا حرص على نعي صديقه الراحل صورة سليمان عيد ونشر صورة له على حسابه بموقع انستغرام وكتب :"إنا لله و إنا إليه راجعون مع السلامة يا سليمان.. مع السلامة يا صاحبى، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله ربنا يرحمك يصبر أهلك و ولادك و يصبرنا جميعًا برجاء الدعاء.

أما محمد هنيدي فكتب: "لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يرحمك ويصبر أهلك يا حبيبي، ربنا يغفرلك يارب . البقاء لله".

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الفنانة بشرى كتبت على حسابها بانستغرام:"لله يرحمك يا سليمان يا أجمل زميل وأخف روح، كدة تفاجئنا كدة وتمشى ؟! اشتغلنا مع بعض كذا مرة بس مكنتش أعرف إن آخر عمل ده هيبقى آخر مرة نتقابل فيها، ربنا يرحمك ويحسن اليك و يصبر أهلك وأصحابك وزمايلك و حبايبك كلهم، هتوحشنا طيبتك وخفة ظلك على الشاشة وفى الكواليس"، وكذلك كتب الفنان شيكو :"لله يرحمك يا عم سليمان يا غالي لسة متكلمين امبارح ش مصدق الفاتحة"

كريم عبد العزيز ومنة فضالي يودعان سليمان عيد

ونعى كريم عبد العزيز، الراحل سليمان عيد وكتب على حسابه بانستغرام:"إنا لله و إنا اليه راجعون ربنا يرحمك يا سليمان و يسكنك فسيح جناته، فقدنا فنان و إنسان محترم و خلوق، ربنا يصبر اهلك و يصبّرنا جميعا، الرجاء الدعاء له بالرحمة"، فيما كتبت الفنانة منة فضالي:"لا حول ولا قوه إلا بالله الفنان الخلوق سليمان عيد في ذمه الله ربنا يرحمك برحمته كنت جميل في كل حاجه بفنك و أخلاقك".

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الفنان هاني رمزي ودّع صديقه الراحل سليمان عيد وكتب:" كده برضه يا سولى تمشى فجأة، طب أقول إيه يا صديق عمرى يا اللى مافيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالى هتوحشنى قوي"، فيما كتب الفنان ادوارد:"صحيت علي الخبر المفجع ده الله يرحمك يا سليمان يا أطيب قلب، اشتغلنا مع بعض كتير ومش قادر أصدق اني أصحى الاقي الخبر ده، ربنا يصبر اهلك يا حبيبي".

أكرم حسني وطه دسوقي يطلبان الرحمة للراحل

الفنان أكرم حسني نعى الراحل وكتب على انستغرام:" مع السلامة يا عم سليمان يا حبيبي، هتوحشنا ربنا يصبر كل حبايبك"، وكذلك الفنان طه دسوقي الذي كتب:"لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمك يا عم سليمان ربنا يرحمك برحمته و يسهل عليك زي ما سهلتها على كل اللي قابلك في الدنيا ويديم إبتسامتك اللي مكانتش بتفارق وشك ويراضيك أكتر ما كنت راضي".

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الفنان الراحل سليمان عيد يشارك في بطولة فيلمين جديدين يتم عرضهما في دور السينما حالياً هما "فار بـ 7 ترواح" والذي يظهر فيه بدور شخص متوفي وجثته هى بطل القصة، حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم، و"سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، ويحقق نجاحاً كبيراً بوصوله إلى 110 مليون جنيه في 22 يوم عرض.

سليمان عيد شارك في رمضان الماضي خلال مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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