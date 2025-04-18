مي القاضي: اعتذرت عن فيلم جديد والسبب دوري في العتاولة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 01:23 مساءً - أعلنت الفنانة مي القاضي اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة فيلم جديد؛ بسبب تشابه الدور إلى حد كبير مع ما قدمته في مسلسل "العتاولة 2"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025، إذ يتطلب الدور تقديم مشهد رقص خلال أحداث العمل، وهو ما رفضته مي، مكتفية بتقديم دور الراقصة في الجزء الثاني من "العتاولة".
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وكانت الفنانة مي القاضي قد ردت على الانتقادات التي وجّهت لها حول دور "شوق" الذي جسدته في مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، أنها تقبّلت التعليقات السلبية حول بدلة الرقص التي ارتدتها، قائلة: "أنا اتخضيت الحقيقة بعدما شاهدت كليب أغنية "انتي الوحش"، ولكني كنت متوقعة في البداية وجود آراء سلبية مثلما سيكون هناك الإيجابية".
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"العتاولة 2" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وجاء من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
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مي القاضي: لا أريد تكرار أدوار قدمتهاوأكدت مي القاضي لـ"الخليج 365" أن دور الراقصة "شوق"، الذي جسدته في مسلسل "العتاولة 2"، كان بالنسبة لها تحدياً، ومغامرة أرادت دخولها، واستفادت من التجربة كثيراً، ولكنها لن تكرر الدور مرة أخرى، قائلة: "أريد لعب شخصيات جديدة، فشخصية الراقصة قدمتها بالفعل، ولا أريد تكرارها مرة أخرى، وعندما عُرض عليَّ الفيلم وعلمت بأن هناك مشاهد رقص، اعتذرت مباشرة".
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A post shared by Mai Elkady -مي القاضي (@maielkadyofficial)
يمكنكِ قراءة: مي القاضي ترد لأول مرة انتقادات ملابسها في العتاولة 2 فماذا قالت؟
وكانت الفنانة مي القاضي قد ردت على الانتقادات التي وجّهت لها حول دور "شوق" الذي جسدته في مسلسل "العتاولة 2"، مؤكدة خلال ظهورها في برنامج "كلام الناس"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر، أنها تقبّلت التعليقات السلبية حول بدلة الرقص التي ارتدتها، قائلة: "أنا اتخضيت الحقيقة بعدما شاهدت كليب أغنية "انتي الوحش"، ولكني كنت متوقعة في البداية وجود آراء سلبية مثلما سيكون هناك الإيجابية".
مي القاضي تعترف بعدم توفيقها في اختيار بدلة الرقصواعترفت مي القاضي بأنها لم تكن موفقة في اختيار بدلة الرقص التي ارتدتها، ولكنها تعلّمت من ذلك، مضيفة: "الشخصية عنوانها أنها راقصة، فكان لابد أن ترتدي بدلة رقص، والحقيقة أنه عندما ارتديتها؛ لم تكن بالصورة التي ظهرت بها في الأغنية مع الحركة، التي جعلت الأمر زائداً بعض الشيء، وماما زعلت مني جداً بسبب المشاهد دي، لأنني من قبل اتفقت معها على وعد معين في الأعمال القادمة".
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https://www.instagram.com/p/DGyDpdggITF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اقرئي أيضاً: الأغاني الشعبية سلاح صناع الدراما للدعاية لمسلسلات رمضان 2025
"العتاولة 2" عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وجاء من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، محمد التاجي، زينب العبد، محمد الصاوي، فاتن سعيد، لمى كتكت، وأميرة الشريف، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».