كارلوس عازار يتحدث عن شعوره عند مشاهدة أدائه على التلفاز

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ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني كارلوس عازار عن شعوره عند مشاهدة أدائه على التلفاز، مشيراً إلى أنه يسترجع الأحاسيس التي شعر بها للمرة الأولى، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدماً خاصية "الستوري".
وعلق عازار قائلاً :"بعد كل هالسنين، بعدني بس أحضر حالي بسترجع الشعور يلي حسيته أول مرة طلعت عالتلفزيون، شو حلو هالإحساس كان".
من ناحية أخرى، كان عازار قد وجه رسالة قاسية، طالباً من الجمهور عدم إعطاء أهمية للأشخاص الأغبياء، بحسب وصفه.
وعلق عازار قائلاً: "كفوا عن جعل الأشخاص الأغبياء مشهورين، كفوا عن جعل فارغي العقول مشهورين، كفى".
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