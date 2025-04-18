آن هاثاواي تثير التكهنات حول خضوعها لجراحة تجميلية

ميرنا وليد - بيروت - أثارت آن هاثاواي شائعاتٍ حول خضوعها لعملية تجميل في وجهها، إذ أصبحت بشرتها أكثر نعومةً بشكلٍ مثيرٍ للريبة مما كانت عليه قبل ستة أشهر فقط.



ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، البالغة من العمر 42 عامًا، بإطلالة وجهها الجديدة وهي جالسة في الصف الأمامي خلال عرض أزياء رالف لورين لخريف 2025، الذي أقيم في معرض جاك شاينمان بحي تريبيكا في مانهاتن يوم الخميس.

استعانت آن بخبير التجميل كريستوفر باكل، ليضع رموشًا اصطناعية ويحدد ملامح وجهها المشدود بالكامل، وقام مصفف الشعر أورلاندو بيتا بربط شعر هاثاواي للخلف على شكل ذيل حصان مشدود للغاية خلال احتفالات الموضة، والتي كان من الممكن أن تكون بمثابة عملية شد للوجه.

حتى عندما أطلقت نجمة ومنتجة فيلم "فكرة منكِ" ضحكةً عالية، لم يظهر على جبينها أي تجعيدة.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً :"لو أنها خضعت لعملية تجميل، لكانت رائعة جدًا. لكن لا نستخف بقوة شد الوجه بتسريحة ذيل الحصان الأملس للخلف"،" بينما علق "إذا كان عام ٢٠٢٥ هو العام الذي يبدو فيه الجميع أصغر بعقدين من العمر بشكل غامض، فماذا سيحمل عام ٢٠٣٥؟"، وقال أحدهم :"الجميع في هوليوود يشبهون بنجامين بوتون، آني في طريقها لأن تصبح طفلة بحلول عام ٢٠٤٥"، وغيرها.