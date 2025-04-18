ريهام عبد الغفور تخرج عن صمتها بعد التنمر على شكلها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور للتنمر على ملامحها حيث اعتبر البعضعلى مواقع التواصل الإجتماعي أن معالم كبرها في السن ظهرت، وردت ريهام على الأمر حيث قالت من خلال صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"ممكن تتناقشوا في موضوع أنني كبرت وعجَّزت، وشكلي بقى عنده 70 سنة في حتة غير صفحتي، عشان أولادي بيتأذّوا لما يشوفوا أن أمهم يتم التنمر عليها عشان حاجة مش في إيدها".
يذكر أن ريهام كانت قد أطلت في شهر رمضان المبارك في مسلسل "ظلم المصطبة" بطولة إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، بسمة، أحمد عزمي ومحمد علي رزق وفاتن سعيد، تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، ومن إخراج محمد علي.
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