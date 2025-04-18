حسام حبيب يوجّه رسالة جديدة لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على تطبيق “تيك توك”، وجّه الفنان حسام حبيب رسالة مباشرة إلى طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبّر فيها عن استمرار مشاعره تجاهها، مؤكداً أنه يكنّ لها كل الاحترام ويتمنى لها السعادة والنجاح.

وقال حبيب: “أنا بحبها وبحترمها وأحب أشوفها سعيدة دايمًا، ومعنديش أي مشكلة معاها، وباتمنى لها كل النجاح والتوفيق والسعادة”.

وفي سياق آخر، كشف حسام حبيب عن تحضيره لألبوم جديد مكوّن من جزأين، يتضمن كل منهما خمس أغانٍ، موضحًا أن الجزء الأول سيُطرح قريباً، بينما سيُطرح الجزء الثاني في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف أن الألبوم من إنتاجه بالتعاون مع شركة إنتاج كبرى، وسيُعلن عن تفاصيل هذا التعاون خلال الأيام المقبلة.

وعن طبيعة الأغاني، علّق حبيب: “الأغاني طالعة من جوايا، أنا يمكن أكون موجوع لكني متكسرتش، وخلال يومين أو تلاتة هطلع شوية من الأغاني عشان تفهموا قصدي”.

كما ردّ على سؤال لأحد المتابعين بشأن احتمال تعاونه مجددًا مع الفنان عمرو دياب، فأكد أنه يتمنى ذلك، قائلاً: “عمرو دياب أسطورة، وشرف كبير لأي حد يشتغل معاه، ولو حصل تعاون هيكون بحاجة جديدة ومختلفة، لكن هو بيدرس خطواته كويس جدًا وأنا بحترم ده”.