محمد رمضان يتلقى الدعم من فنانة شهيرة بعد أزمته الأخيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج “الراديو بيضحك” مع الإعلامية فاطمة مصطفى عبر إذاعة “الراديو 9090″، علّقت الفنانة هالة صدقي على الجدل الدائر حول إطلالة الفنان محمد رمضان الأخيرة في حفله بأميركا، كما كشفت عن مفاجأة تتعلق بكواليس مسلسل “جعفر العمدة”.

وقالت هالة: “مشكلة المصريين إننا واقفين على الواحدة، برا مهما نجومهم عملوا خطأ بيمجدوا فيهم، لكن إحنا بندوّر إزاي نضرب ونكسر النجوم”، مضيفة: “لازم يبقى شكل لبسه مختلف، لأن ده شو بالنهاية”.

وأوضحت أن محمد رمضان ليس المسؤول الوحيد عن الجدل، بل هناك دور كبير للمصمّمة، قائلة: “حصل هجوم على قمصان الشبك الشفّافة، ودلوقتي بقت طبيعية”.

أما عن كواليس مسلسل “جعفر العمدة”، فكشفت هالة عن أزمة كادت تعصف باستمرارية العمل، قائلة: “المسلسل مكنش هيكمل في فترة من الفترات بسبب النفسنة وشغل الأطفال اللي كان بيحصل من بعض الزملاء”، وأضافت: “تدخلت وكلمت محمد رمضان يساعدني نلمّ الدنيا ونشتغل، ومحمد سامي كان بيبقى حاطط محاليل عشان يقدر يكمّل”.

يُذكر أن هالة صدقي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “إش إش”، إلى جانب مجموعة من النجوم منهم مي عمر، ماجد المصري، إدوارد، دينا، شيماء سيف، ومحمد الشرنوبي.