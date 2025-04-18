رسالة مؤثرة من أصالة لابنتها شام: “امتحان ورح يمرّ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة السورية أصالة نصري رسالة مؤثّرة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، عبّرت فيها عن دعمها الكامل لابنتها شام الذهبي، وذلك عقب أزمة إغلاق مركزها الطبي في مصر، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفقت أصالة رسالتها بمجموعة من الصور لشام، وكتبت: “كتير مرّينا أنا والولاد بامتحانات صعبة وأيام أصعب، وبكلّ مرّة ما كان عندي شكّ بعدل رب العالمين… ونحنا اليوم بامتحان من هالامتحانات وبيمرّ ورح يمرّ”.

وأضافت مشيدة بابنتها: “شام هي النّور اللي مضوّي حياة آلاف البشر، وأنا منهم… بنتي الملاك، رح تبقى ملاك وما رح يوجعها أكتر من وقته الوجع. شام حبيبة الحياة وأهلها طاقة علم وتهذيب وعطاء”.

وتابعت أصالة برسالة أمل موجهة لشام: “هالشارع مهما ضاق رح يخلص، ورح تطلع منه من غير ما تتذكّر شو كان هالمرور صعب… ونجاح شام مو عادي، ومرورها بهالحياة أكيد حيكون فيه صعوبة، حتّى بتحقيق السهل”.

واختتمت رسالتها المؤثّرة بالقول: “كلّ القلوب الحلوة يا حلوة الحلوات معك وبتدعمك… وبدعي لك وبتوسّل ربّي برحمته يحتويكِ… شامي الحلوة حلوة وهادية وإنسانة، وكلّ طاقات الفرح والفرج رح تتهيّأ لها، والله مع المخلصين”.

وقد لاقت الرسالة تفاعلاً واسعاً من متابعي أصالة الذين عبّروا عن تضامنهم الكامل مع شام، مثمّنين موقف والدتها الداعم والمؤثّر.