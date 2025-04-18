ريهام حجاج تعود إلى السينما.. “بشكل مختلف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة ريهام حجاج عن شغفها الكبير بالأعمال الخيرية، مؤكدة أنها تولي أهمية خاصة للعمل المجتمعي، وتعتبره نوعًا من “التجارة مع الله”، إلى جانب حرصها الدائم على التوازن بين حياتها العائلية والمهنية.

وخلال مشاركتها في إحدى الندوات الصحافية، قالت ريهام: “أنا زي كل الناس، عندي بيت وأسرة وعيال وزوج وأهلي، ومش شايفة إن لازم أدي الفن كل حياتي. عندي مسؤوليات تجاه أطفالي وزوجي وأهلي، وبشتغل كمان في البيزنس، وبحب جدًا العمل الخيري وبتعامل مع مؤسسات وبساعد حالات بتكون محتاجة دعم”.

وأضافت: “أنا مش من الناس اللي بتحب تتكلم عن الأعمال الخيرية، بس إحنا عايشين حياة لازم نعمل فيها توازن بين الدنيا والآخرة، علشان لما أقابل ربنا مقلّوش إن حياتي كانت كلها فن وشهرة بس، لازم يكون عندي رصيد عند ربنا”.

كما أعلنت ريهام حجاج عن عودتها إلى السينما قريبًا بعد فترة من الغياب، مشيرة إلى أنها تواصل التحضير لعمل سينمائي جديد، قالت عنه: “أنا حريصة على العودة إلى السينما بشكل مختلف، واشتغلت على المشروع ده من بدري علشان أقدّم حاجة تليق بينا كمصريين وتليق بجمهوري اللي مستنيني”.