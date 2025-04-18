حمادة هلال يُقلق جمهوره بمنشور غامض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان حمادة هلال قلق متابعيه بعد أن نشر عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابه الرسمي على “إنستغرام” منشوراً مقتضباً كتب فيه: “مش مرتاح”، من دون أن يوضح أو يقدّم أي تفسير، ما فتح باب التأويلات والتساؤلات حول حالته النفسية والصحية.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن قلقهم، معتقدين أن الفنان قد يمر بظرف صعب، في حين اعتبر البعض أن ما كتبه ربما يكون تمهيداً لأغنية جديدة، بينما ربط آخرون بين هذه الكلمات وبين إعلانه أخيراً عن تعرّض والده لوعكة صحية.

وكان هلال قد كتب عبر حسابه على “فيسبوك” دعاءً لشفاء والده، قال فيه: “أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم يا حليم يا رب أشفي أبويا”، في رسالة مؤثّرة لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهوره.

من ناحية أخرى، تحدّث حمادة هلال في لقاء له مع الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن رغبته في تقديم جزء جديد من مسلسل “المداح”، مشيراً إلى أن العمل لم يكن مخططاً له أن يمتد إلى أجزاء متعددة، لكن إدارة mbc طلبت تقديم خمسة أجزاء منه على غرار “ألف ليلة وليلة”.