شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية إنقاذ أحمد السقا لـ سليمان عيد من الغرق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني منذ الإعلان عن رحيل الفنان سليمان عيد الذى يعد أحد أهم فناني جيله ممن اتسموا بخفة دم وأدوار مميزة خلال مسيرته الفنية، وهو ما كان يظهر جليًا مع كل دور له.

سليمان عيد وبجانب خفة دمه في أدواره كان في حياته خفيف الظل أيضًا وهو ما ظهر عليه في مواقف مع نجوم جيله منها ما رواه زملاؤه مثل الفنان أحمد السقا حينما حل في برنامج تليفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي.



السقا حكي وقتها عن موقف جمعه مع سليمان عيد ومحمود عبد المغني في الإسكندرية وكيف أنقذه من الغرق خاصة أنه لا يجيد العوم ومثل عليه أنه سباح وفور نزوله اصطدم بأنه لا يتمكن من السباحة.

كان النجم أحمد السقا نعي صديقه الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، وكتب عبر صفحته علي "فيس بوك": "إنا لله و إنا إليه راجعون، مع السلامة يا سليمان.. مع السلامة يا صاحبى، يا عشرة العمر، يا أطيب خلق الله.. ربنا يرحمك و يصبر أهلك و ولادك و يصبرنا جميعًا.. برجاء الدعاء".