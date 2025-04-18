شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز وغادة عادل وشيكو ينعون سليمان عيد بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان كريم عبد العزيز على نعي سليمان عيد بكلمات أكد فيها مدى اعتزازه بها وصداقتهما معًا قبل رحيله مؤخرًا، قائلاً عبر فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يرحمك يا سليمان ويسكنك فسيح جناته فقدنا فنانا وإنسان خلوق ومحترم ربنا يصبر أهلك ويصبرنا جميعا الرجاء الدعاء له بالرحمة".



كريم عبد العزيز على انستجرام.

كما حرصت غادة عادل على التعليق على بوست كريم عبد العزيز، بنعي سليمان عيد والدعاء له.

في حين كتب شيكو ذكريات آخر مكالمة جمعتهما بقوله: "الله يرحمك يا عم سليمان يا غالي لسه متكلمين إمبارح.. مش مصدق، الفاتحة".



شيكو عن سليمان عيد

نعي الفنان هاني رمزي صديقه الفنان سليمان عيد الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، وكتب عبر صفحته على "فيس بوك": "كده برضه يا سولى تمشى فجأة طب أقول إيه يا صديق عمرى يا اللى مفيش زيك صديق، الله يرحمك يا غالى هتوحشنى قوى ربنا يصبّرنا على فراقك".

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان سليمان عيد، قائلة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان الكبير سليمان عيد ، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع رحمته، وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون"

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيًا إياه كتب فيه: أبويا فى ذمة الله".

وهو ما سبب صدمة كبيرة لدي متابعيه من جمهور سليمان عيد، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

يذكر أن الفنان سليمان عيد صاحب مسيرة مميزة شهدت تألقه ما بين السينما والدراما والمسرح إذ عمل فى ادوار عديدة تالق خلالها بلمسة الكوميديا النابعة من خفة دمه.