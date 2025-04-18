حمادة هلال يثير قلق الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - بكلمات فقط، أثار الفنان المصري حمادة هلال قلق الجمهور حيث كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "مش مرتاح".



وتساءل الجمهور إذا كان هذا عنوان عمل جديد لهلال أو أنه بالفعل يعبر عن مشاعره الحقيقية.

هلال كان قد أطل في شهر رمضان في بطولة مسلسل "المداح 5" وهو بطولة أيضاً غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، تامر شلتوت، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، والعمل إنتاج شركة الصبّاح.