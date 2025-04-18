مع رحيله المؤلم .. " الفن " يستذكر سليمان عيد في مقابلته المؤثرة مع هلا المر

ميرنا وليد - بيروت - مع رحيل الممثل المصري سليمان عيد المؤلم يستذكر موقع "الفن" لقاء الإعلامية سفيرة الإعلام الهادف هلا المر معه في حفل Joy Awards في المملكة العربية السعودية، وفي هذا اللقاء ذكر الممثلين أحمد السقا وهشام ماجد ومي عمر والمخرج والممثل معتز التوني والمخرج محمد سامي، وكان يتحدث عن أعماله القادمة.



سليمان عيد توفي اليوم بسبب أزمة صحية مفاجئة، وأعلن نجله عن الأمر.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".

وذكر عبده أن صلاة الجنازة على والده بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد وموعد الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة.