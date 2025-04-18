أنطوني أدونيس يُطلق "وديان" ويتحدث عن علاقة هذه الأغنية بهشام حداد

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت فرقة أدونيس ألبوم "وديان" الذي يضم 12 أغنية، مثل "يكسرني"، و"كل تسمعني"، و"أبطال"، "ما أعرفها"، وقد أُقيم حفل إطلاق الألبوم بحضور عدد من الفنانين مثل الشامي، ماريلين نعمان، وزاف.



موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة، وقد أجرينا مقابلة مع الفنان أنطوني أدونيس الذي تحدثنا معه عن الألبوم، علاقة إحدى الأغنيات بـ "إيفيه" للإعلامي هشام حداد، تعاون أنطوني في السابق مع الفنانة ماريتا الحلاني، الى جانب حديثنا عن الفنانة ماريلين نعمان واختياره أغنية لها.

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