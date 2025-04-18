فن ومشاهير

أنطوني أدونيس يُطلق "وديان" ويتحدث عن علاقة هذه الأغنية بهشام حداد

0 نشر
0 تبليغ

أنطوني أدونيس يُطلق "وديان" ويتحدث عن علاقة هذه الأغنية بهشام حداد

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت فرقة أدونيس ألبوم "وديان" الذي يضم 12 أغنية، مثل "يكسرني"، و"كل تسمعني"، و"أبطال"، "ما أعرفها"، وقد أُقيم حفل إطلاق الألبوم بحضور عدد من الفنانين مثل الشامي، ماريلين نعمان، وزاف.


موقع الخليج 365 تواجد في المناسبة، وقد أجرينا مقابلة مع الفنان أنطوني أدونيس الذي تحدثنا معه عن الألبوم، علاقة إحدى الأغنيات بـ "إيفيه" للإعلامي هشام حداد، تعاون أنطوني في السابق مع الفنانة ماريتا الحلاني، الى جانب حديثنا عن الفنانة ماريلين نعمان واختياره أغنية لها.
لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوني أدونيس يُطلق "وديان" ويتحدث عن علاقة هذه الأغنية بهشام حداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا