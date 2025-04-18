إليسا توجه رسالة في يوم الجمعة العظيمة

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة في يوم الجمعة الهظيمة حيث كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"الجمعة العظيمة… يوم بيلتقي فيه الوجع بالمحبة، والعتمة بالنور.

يوم الألم اللي صار طريق للسلام، والموت اللي صار بداية حياة.اليوم، عُلِّقَ على خشبة، الذي عَلَّقَ الأرض على المياه".

وكانت إليسا بخطوة إنسانية، قامت بلقاء طفل يدعى "براين" مصابا بمرض السرطان محققة أمنيته.

تصرف لافت من إليسا لاقى اعجاب الكثيرين، اذ شعرت بحالته الصحية الى حدّ كبير، خصوصا عندما علّقت بالقول: " بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب..ذكّرني إنو الإبتسامة بهيك ظروف هي بطولة"، فكانت قد أصيبت بالمرض سابقا ودعا لها الجمهور حينها بالشفاء العاجل.

الفيديو وثّق إنسانية إليسا الكبيرة، وفعلا زرعت السعادة في قلبه ولم تتردد أبدا بلقائه، هكذا هي إليسا كبيرة بفنها وأخلاقها، مندفعة تجاه أي أمر يُمكنها المساعدة فيه.