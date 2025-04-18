مواجهات حماسية مليئة بالتشويق في “أرض المليون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرحلة التعارف والمواجهات الخفيفة في اليوم الأول، اشتدت المنافسة في اليوم الثاني من الموسم الثاني برنامج “أرض المليون”، وهو النسخة العربية من برنامج Million Dollar Land، الذي يُعرض على MBC1 وشاهد.

وبعد فوز علي في التحدي الأول، أكد مقدم البرنامج محمد الشهري أن التحدي لم ينتهي، لأن تتمته ستكون بمنافسة بين ملاذ وشيخة، إذ تستمر واحدة من بينهما فقط، على أن تسلم الثانية أساورها لأحد مشتركين هما علي ومنار. وقد فازت شيخة في التحدي، وحافظت على أساورها، فيما اختارت ملاذ، أن تسلم أساورها لعلي، الذي بات مجموع أساوره 6، قيمتها 60 ألف دولار. ولم تنته رحلة ملاذ حيث أن لديها فرصة للاستمرار إذا أعطاها أحد المشتركين أحد أساوره.

لا شك أن بيئة “أرض المليون”، أصعب بكثير من المتوقع من المشتركين الذين توزعوا على مجموعات وفرق، والكل كان في انتظار قرار ساعة الميدان ولحظة الحسم.

تجمع المشتركون حول ساعة الميدان، وطرح الشهري السؤال المصيري، من منكم يقرر الانسحاب من التحدي؟ وكان فيصل هو الوحيد الذي قرر الانسحاب، واختار إهداء إساوره لمايد الذي وصل عدد أساوره إلى 6، ليكون علي ومايد هما أغنى شخصين حتى الآن.

في اليوم التالي، كان الموعد مع تحد جديد. وكان على رزان اختيار مشتركين يخوضون المنافسة بين بعضهم البعض، فاختارت خالد للمشاركة، وكذلك لبنى وشيخة. وقف المشتركون الأربعة في مكان محاطين بأوعية عليهم ملأها بالمياه، حيث أن المشترك يملأ وعاء خصمه، ومن يمتلئ وعاؤه أولاً يخرج من المنافسة. وكانت لبنى أول الخاسرين، تبعها شيخة.

وكان الفائز في هذا التحدي هو خالد، فيما حلت رزان في المركز الثاني. وقد احتفظت رزان بأساورها وعادت إلى مكانها بين المشتركين، وضم خالد 6 أساور إلى رصيده، ليكون ثالث مشترك يملك أكبر عدد من الأساور على أرض المليون إلى جانب علي ومايد.

الجدير بالذكر أنه إلى جانب الحلقات الأسبوعية لبرنامج “أرض المليون”، تُعرض 5 حلقات في الأسبوع تتابع يوميات المشتركين وكواليسهم ضمن برنامج “أرض المليون إكسترا”.

يعرض برنامج “أرض المليون” على MBC1 و”MBC العراق” في تمام الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “أرض المليون إكسترا” على MBC1 من الخميس إلى الاثنين 11:50 ليلاً بتوقيت.