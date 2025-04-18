مي حريري تعود بعد غياب طويل: “لا تغلط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية مي حريري الإعلان الترويجي لأغنيتها الجديدة “لا تغلط”، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة أثارت حماسة جمهورها بعد غياب دام سنوات.

الأغنية من كلمات عامر العلي، ألحان علي حسون، وتوزيع طوني سابا، وبدت من المقطع الترويجي ملامح عمل إيقاعي لافت يعكس أسلوب مي حريري الفني المعروف.

وقد لاقى الإعلان الترويجي تفاعلاً من المتابعين، حيث عبّر عدد كبير منهم عن حماستهم لسماع الأغنية كاملة، والتي من المتوقّع صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُعد هذه الأغنية عودة رسمية لمي حريري إلى الساحة الغنائية، بعد غياب استمر 7 سنوات منذ آخر أعمالها “أنا وهوي”.