شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنان سليمان عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، الفنان سليمان عيد الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الحمعة، قائلة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي الفنان الكبير سليمان عيد، وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرته بخالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد صباح اليوم الجمعة، وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيًا إياه كتب فيه: أبويا فى ذمة الله".

وهو ما سبب صدمة كبيرة لدى متابعيه من جمهور سليمان عيد، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

يذكر أن الفنان سليمان عيد صاحب مسيرة مميزة شهدت تألقه ما بين السينما والدراما والمسرح إذ عمل فى ادوار عديدة تالق خلالها بلمسة الكوميديا النابعة من خفة دمه.