شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل ما بين تريند فستان الزفاف للنجاح بأغنية "ده فى شرع مين" x ابريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت المطربة المغربية بسمة بوسيل أن تحقق نجاحا لافتا بأحدث أعمالها الغنائية "ده في شرع مين"، والتي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" ومختلف منصات التواصل الاجتماعي، لتحصد فور طرحها تفاعلاً واسعًا وتتصدر قوائم الترند في عدد من الدول العربية.

وشهدت الأغنية تفاعلا من الجمهور، حيث أعرب كثير من المتابعين عن إعجابهم بها.

الأغنية تؤكد عودة قوية لبسمة بوسيل خاصة مع تصدّر اسمها تريند مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور لها بفستان زفاف، وهى صور من كليب الأغنية ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها.

أيضاً تستعد بسمة حاليًا لتسجيل مجموعة من الأغانى السينجل، التى ستطرحها على فترات متباعدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

كلمات أغنية "في شرع مين"

لأ ثوانى .. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى ؟!

كنت ممكن اقولّك ايه ؟.. ولّا ليه ؟

ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى

انتظارك .. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك

كان ف منتهى الغباء .. إبتلاء

حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك

أيوا بعلن انسحابى من انتمائى للى باقى

من مشاعرى ف يوم تجاهك

أيوا مش فارق معايا تكون معايا

مش هقضّى عمرى أشدّ ف انتباهك

لازم ابدأ انّى انسى حاجه حاجه وكل حاجه

كانت بتاخد من أمانى

كل ما ابعد عن حياتك كل ما انسى ذكرياتك

كل ما رجعلى اتّزانى

انتصاره .. إنّه ينساك قلبى بيه رَدّ اعتباره

آه ضِعِف طبعاً ف يوم .. ع العموم

هوّه قِوِى دلوقتى بقا سيّد قراره

لأ حذارى .. لو هتيجى تقولّى نرجع مش هدارى

انسى موضوع السماح .. مش مُتاح

وانّى افكّر فيه ف دا قرارى انتحارى