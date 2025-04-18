شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الحريفة 2 وقهوة المحطة.. أحمد غزى ينتظر المشروع X ومملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

يصور الفنان الشاب أحمد غزى مشاهده الأخيرة من فيلم المشروع X مع النجم كريم عبد العزيز في مدينة الفاتيكان الإيطالية، حيث ينتهى غزى من دوره بالكامل مطلع الأسبوع المقبل وهو موعد انتهاء آخر مشاهد الفيلم المقرر طرحه في دور السينما نهاية شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى 2025.

أحمد غزى يجسد خلال أحداث فيلم المشروع X شخصية شقيق ياسمين صبري، ويسجل غزى تواجده السينمائى هذا العام بعد النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل قهوة المحطة خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث خاص به أول بطولاته في الدراما التليفزيونية وحصد غزى والعمل بالكامل اشادات كبيرة من قبل الجمهور والنقاد.



احمد غزي بشخصيته فى فيلم المشروع X

فيلم "المشروع X" قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

وفى سياق متصل يشارك أحمد غزي في بطولة مسلسل "مملكة الحرير" مع المخرج بيتر ميمى أيضًا والمقرر عرضه على منصة watch it خلال الفترة المقبلة، والعمل من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو البزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سلوى عثمان، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين الشباب، يدور في إطار كوميدي فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء،

أحمد غزى قدم آخر أعماله في السينما فيلم "الحريفة 2 – الريمونتادا" وشارك في بطولة الفيلم نور النبوي، كزبرة، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.