شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان الفنان سليمان عيد بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة انتابت الوسط الفني ومحبي الفنان سليمان عيد بعد وفاته مؤخرًا، على أن يتم تشييع الجثمان من المسجد الكبير في الشيخ زايد بعد صلاة الجمعة وفقًا لما كتبه نجله عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك بعد نعيه.



نجل سليمان عيد

ورحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد مؤخرًا، وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيًا إياه كتب فيه: أبويا فى ذمة الله.

وهو ما سبب صدمة كبيرة لدي متابعيه من جمهور سليمان عيد، ممن شعروا بالصدمة إزاء رحيله المفاجئ.

يذكر أن الفنان سليمان عيد صاحب مسيرة مميزة شهدت تألقه ما بين السينما والدراما والمسرح إذ عمل فى ادوار عديدة تالق خلالها بلمسة الكوميديا النابعة من خفة دمه.