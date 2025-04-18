شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الأخير للفنان سليمان عيد قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان الظهور الأخير للفنان سليمان عيد أمام الناس والكاميرات منذ يومين، وبالتحديد أمس الأول الأربعاء في عزاء المنتج الفني صلاح حسن بمسجد الحامدية الشاذلية.



وتوفى الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست، "أبويا فى ذمة الله"، كما أعلن ابنه عن موعد الجنازة بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد، والجنازة بعد الصلاة مباشرة.

سليمان عيد من الممثلين الذين اشتهروا بخفة الدم، وقد صرح من قبل عن الأدوار الصغيرة التي قدمها في بداية مشواره الفني، موضحًا أنه في البداية لم يكن راضيًا عنها، لكنه كان يؤمن أن الاجتهاد والعمل أفضل من انتظار العون من الآخرين. وأشار إلى أنه بعد سنوات طويلة من العمل، اكتشف أن هذه الأدوار الصغيرة كانت السبب في نجاحه وانتشاره، وأن الجمهور أحبها أكثر من بعض الأدوار الكبيرة التي قدمها لاحقًا، وعن بدايته الفنية، أوضح أنه أثناء دراسته الجامعية التقى بالأستاذ شاكر خضير، ومن خلاله شارك في مسرحية مع الفنان الكبير سمير غانم. وأضاف أن أول أجر له كان 75 جنيهًا، ثم زاد ليصبح 150 جنيهًا مع الوقت.