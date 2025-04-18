موعد ومكان تشييع جثمان الفنان الراحل سليمان عيد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:20 صباحاً - كشف نجل الفنان الراحل سليمان عيد عن موعد ومكان صلاة الجنازة على والده، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 18 أبريل، إثر وعكة صحية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك: أبويا في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، في المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وتُشيّع الجنازة عقب الصلاة مباشرة.

وكان الفنان سليمان عيد قد تُوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر أزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز 64 عامًا.

نقابة المهن التمثيلية تنعي سليمان عيد

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنان سليمان عيد، وجاء في بيان النقابة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سليمان عيد، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في منزله، نُقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

يُذكر أن الفنان الراحل وُلد في 17 أكتوبر 1961 بحي الكيت كات بمحافظة الجيزة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل. بدأ مسيرته الفنية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبرز في تقديم الأدوار الكوميدية المساعدة.

سليمان عيد ترك بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية المعاصرة، من خلال مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور.

يمكنكِ قراءة.. سليمان عيد يوثق حفل زفاف نجله بمجموعة صور وهذه رسالته

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».