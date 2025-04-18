وفاة سليمان عيد في أخر أفلامه تصبح حقيقه ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجىء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 10:20 صباحاً - غيب الموت الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 18 ابريل عن عمر يناهز 56 عاماً، اثر أزمة صحية مفاجئة، ومن المقرر تشييع جنازة الفنان الراحل اليوم بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الاسلامي في مدينة الشيخ زايد على أن يتم دفن الجثمان بمقابر اوادي الراحة حسبما أعلن نجله عبده سليمان عيد على حسابه بموقع فيس بوك.

وفاة سليمان عيد في عز انتعاشته الفنية

الفنان سليمان عيد رحل في أكثر وقت كان يعمل فيه، بعدما اشتكى سابقاً من قلة مشاركاته في الأعمال الفنية، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح سليمان عيد متواجداً بقوة في الدراما والسينما، والدليل مشاركته في موسم دراما رمضان 2025 بعملين وهما "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي، و"عقبال عندكو" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم إضافه إلى تواجده سينمائياً بفيلمين يتم عرضهما في السينما حالياً.

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المفارقة الكبيرة أن الفنان سليمان عيد يعرض له حالياً فيلم "فار بـ 7 ترواح" الذي انطلق في دور السينما في موسم أفلام عيد الفطر، ويظهر فيه الراحل بدور شخص متوفي وجثته هى بطل القصة، حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم وتكون عبء على كل شخص تقابله فمنهم الذي يستغل الجثة في أمور معينة والبعض الآخر يهرب منها، وبالتزامن مع عرض الفيلم تصبح وفاة سليمان عيد في الفيلم حقيقه ويرحل عن عالمنا بشكل مفاجئ صباح اليوم.

أبطال فيلم "فار بـ 7 ترواح"

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يعتمد على البطولة الجماعية ويشارك في بطولته: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندا موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، ابراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوى، طاهر أبو ليله، نجم الغناء الشاب مصطفي عنبه، دنيا جمعه، والفيلم من سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا واخراج شادي علي.

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سليمان عيد يشارك أيضاً في فيلم "سيكو سيكو" المعروض أيضاً في دور السينما، والفيلم من بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس ويحقق نجاحاً كبيراً على مستوى شباك التذاكر بوصوله إلى 110 مليون جنيه في 22 يوم عرض.

مسلسل "سيد الناس" في رمضان 2025

سليمان عيد شارك في رمضان الماضي خلال مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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