بشكل مفاجئ .. وفاة الممثل سليمان عيد

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل المصري سليمان عيد بسبب أزمة صحية مفاجئة، وأعلن نجله عن الأمر.

وكتب عبده سليمان عيد عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"إنا لله وإنا اليه راجعون أبويا في ذمة الله".

وذكر عبده أن صلاة الجنازة على والده بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد وموعد الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة.

يذكر أن سليمان عيد كان قدد أطل في فيلم فار بسبع أرواح الذي عرض في عيد الفطر المبارك 2025، بطولة فرح الزاهد، وناجي سعد، لينا صوفيا، وإبراهيم السمان، ومحمد الصاوي، شريف حسني، وطاهر أبو ليلة، ودنيا جمعة، سليمان عيد، ويزو، سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

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