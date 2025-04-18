حسام حبيب يعبر عن حبه لشيرين عبد الوهاب

ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان المصري حسام حبيب عن محبته لطليقته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حيث قال من خلال بث مباشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"هي على راسي من فوق وهتفضل على راسي من فوق وهي عزيزة جدا على قلبي، وهتفضل عزيزة على قلبي، وأنا مبتكلمش عشان ارد، كان قصدي إني زعلان منها، زي اللي واخد على خاطره ومفيش أي مشكلة معاها.

أنا بحبها أنا طول ما أنا شايفها سعيدة ومبسوطة أنا مبسوط، وشيرين هتفضل طول عمرها شيرين وبتمنى أشوفها بتضحك وفرحانة ومعنديش أي مشكلة معاها".