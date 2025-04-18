شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول سابا تستعد لـ"دوشة".. تعاون جديد مع أحمد حسن راؤول وأحمد زعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اللبنانية نيكول سابا لتقديم تجربة غنائية جديدة من خلال أغنية تحمل عنوان "دوشة"، تتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع الموسيقي هاني ربيع، بينما يتولى مهمة الميكس والماستر ماهر صلاح.

ومن المقرر تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القليلة المقبلة تحت إدارة المخرج محمد القاضي، وتعد "دوشة" خطوة فنية جديدة تسعى نيكول من خلالها للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية، من خلال عمل مختلف في الشكل والمضمون.



نيكول سابا مع فريق عمل أغنية دوشة

يذكر أن النجمة اللبنانية نيكول سابا، قد طرحت أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "الكت كاتى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب.

وكانت قد أطلقت النجمة نيكول سابا مؤخرًا أحدث أغانيها باسم "خِلصت خلاص" كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.



نيكول سابا مع فريق عمل أغنية دوشة

وكانت آخر أعمال نيكول فى رمضان الماضى مسلسل وتقابل حبيب من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد.