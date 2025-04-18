شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ونجله ينعيه بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد وكتب ابنه عبر حسابه الرسمي علي موقع فيس بوك بوست ناعيا اياه كتب فيه : ابويا فى ذمة الله . وهو ما سبب صدمة كبيرة لدي متابعيه من جمهور سليمان عيد.

نجل سليمان عيد يعلن وفاة والده يذكر أن الفنان سليمان عيد صاحب مسيرة مميزة شهدت تألقه ما بين السينما والدراما والمسرح اذ عمل فى ادوار عديدة تالق خلالها بلمسة الكوميديا النابعة من خفة دمه .

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