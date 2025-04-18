شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تتعاون مع جيل جديد من الشعراء والملحنين في ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الألبوم الجديد للنجمة أصالة نصري، والمقرر طرحه قريبًا، انطلاقة قوية لعدد من المواهب الشابة في مجالات الكتابة والتلحين والتوزيع، حيث تتعاون فيه لأول مرة مع مجموعة من الأسماء الصاعدة التي تقدم لها ألوانًا موسيقية جديدة وتجارب مختلفة عن أعمالها السابقة.

ويكشف الألبوم عن أول تعاون بين أصالة والموزع الموسيقي هشام البنا في أغنيتين، الأولى بعنوان "أنا هنساك"، من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد عبد المجيد، والثانية بعنوان "ما وحشتكش" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتندرج الأغنيتان تحت الطابع الدرامي.

كما يشهد الألبوم أول تعاون بين الشاعر أحمد المالكي والملحن محمد عبد المجيد مع أصالة في أغنية "أنا هنساك"، والتي تقدمها بأسلوب موسيقي مختلف عما اعتادت عليه.

ومن الأسماء الجديدة أيضًا، يشارك الشاعر إسلام الجريني بأغنية "العنب الساقع"، من ألحان وتوزيع جابر جمال كما تتعاون النجمة السورية للمرة الأولى مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية "عندي اكتفاء"، من ألحان إيهاب عبد الواحد، ومع الشاعرة منة القيعى في أغنيتين جديدتين هما: "حوسة إيه دي" و*"حبة حبة"*.