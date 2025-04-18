شكرا لقرائتكم خبر عن علي الكشوطي للوثائقية: المتحدة أتاحت شاطئا مجانيا بالعلمين لكل فئات المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

قال الناقد علي الكشوطي رئيس قسم الفن باليوم السابع، خلال الفيلم التسجيلي "العلمين.. مدينة كل الشهور"، الذي قدمته القناة الوثائقية، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت خلال مهرجان العلمين الجديدة على إتاحة شاطئ مجاني للجمهور العام، لإتاحة الفرصة لكل فئات المجتمع للحضور لمدينة العلمين والاستمتاع بالمهرجان وفعالياته التي استمرت على مدار 50 يوم كواحد من أكبر المهرجانات العالمية على أرض مصر.

رصد الفيلم الوثائقي "العلمين.. مدينة كل الشهور"، المذاع لأول مرة على قناة الوثائقية، جهود الدولة المصرية لإزالة الألغام من مدينة العلمين في مدة زمنية قياسية، ثم مراحل تطوير المدينة لتصبح عنوان للحياة ومقصد سياحي للمصريين والعرب والأجانب.

ورصد الفيلم مراحل تحول العلمين من مدينة صغيرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط إلى واحدة من أحدث مدن الجيل الرابع في مصر والشرق الأوسط، التي أصبحت تمثل تجمعًا سكانيًّا متكامل الخدمات، بالإضافة إلى كونها ركيزة أساسية للتنمية، والسياحة، والاستثمار.

كما يرصد الفيلم الوثائقي أهم الإنشاءات والمرافق التي تم تنفيذها داخل المدينة منذ تأسيسها إلى اليوم، من بنية أساسية متطورة، ومستشفيات، ومدارس، وجامعات، ومواقع سياحية وترفيهية وثقافية، استطاعت أن تجذب كثيرًا من المصريين والأجانب.