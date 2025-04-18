وفاة الفنان سليمان عيد بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 18 أبريل 2025 08:57 صباحاً - أعلن عبده نجل الفنان المصري سليمان عيد، وفاة والده صباح اليوم، وذلك إثر أزمة صحية مفاجئة ألمّت به في منزله. وكتب عبده عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله."

وكان الفنان الراحل قد نُقل إلى المستشفى بسيارة إسعاف عقب تدهور حالته، لكن جهود الأطباء في إنقاذه لم تُكلَّل بالنجاح.



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آخر أعمال الفنان الراحل

شارك الفنان سليمان عيد مؤخرًا في فيلم "فار بسبع أرواح" الذي عُرض خلال موسم عيد الفطر 2025، وجسّد فيه شخصية شخص متوفى تدور حوله مواقف كوميدية مع باقي أبطال العمل. وفي تصريح سابق للإعلاميين، قال عيد إن الشخصية التي يؤديها تحمل طابعًا ساخرًا رغم كونها متوفاة، في مفارقة فنية لافتة.

مسيرة فنية لافتة

سليمان عيد من مواليد 17 أكتوبر 1961 بحي الكيت كات في محافظة الجيزة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل. بدأ مشواره الفني في منتصف الثمانينيات، وتميز بخفة ظله وأدائه الكوميدي اللافت، حيث ترك بصمة واضحة رغم اقتصار أدواره أحيانًا على مساحات صغيرة.

على مدار مسيرته، شارك في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات، ونجح في كسب محبة الجمهور بفضل حضوره العفوي وروحه المرحة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الكوميديا المصرية.



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