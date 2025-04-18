جوانا ملاح تطل في فيديو كليب جديد .. هكذا أصبحت ملامحها

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح أغنيتها الجديدة "حبيت الحب" كلمات يوسف سليمان، الحان هيثم زياد، توزيع غاندي، studio mastering توني حداد، إخراج عدي رعد.

غابت ملاح عن الساحة الفنية بعد عام 2007، على الرغم من انها كانت من أنشط الفنانات وفي رصيدها العديد من الاغنيات التي نجحت ومنها : "شيناناي" ، "حتفضل في قلبي" و"عليك عيني". ابتعدت عن الاضواء بعدما تزوجت وأنجبت.

غابت من عام 2016 حتى عام 2020 بشكل كلي، خصوصاً عن صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن عادت بنشيد "أنا عربية" وبعدها أغنية "إنت عود" وأصبحت أكثر نشاطاً على صفحاتها.

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