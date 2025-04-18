الشامي يُساند أدونيس ويُعلّق على أصداء شارة "تحت سابع أرض"

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الفنان الشامي بمحبة لافتة من قبل الجمهور، اذ لديه شعبية كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأغنياته تحقق ملايين المشاهدات فيُصبح تريند في كل عمل يطرحه.
الشامي حضر حفل إطلاق ألبوم "وديان" لفرقة أدونيس، موقع "الفن" تواجد في هذه المناسبة، وأجرينا لقاء مع الشامي تحدثنا معه عن خطوته الجميلة بحضوره لدعم ومساندة أدونيس، كما ايضا باركنا له على نجاح شارة مسلسل "تحت سابع أرض" ووجّه الشامي خلال المقابلة رسالة الى كل من أحبها.
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