ميرنا وليد - بيروت - أضف لمسةً عصريةً إلى خزانة ملابسك مع أحدث صيحات البليزر: البليزر القصير.
تخلّص من البليزر الطويل التقليدي واحصل على هذا التصميم العصري الأنيق الذي يضفي لمسةً مرحةً وراقيةً على أي إطلالة. إنه مثالي للانتقال من إطلالات العمل إلى إطلالات السهرة الأنيقة، وهو قطعة أساسية لعشاق الأناقة.
إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تنسيق هذه السترة القصيرة.
بإطلالة monochromatic
من أسهل الطرق لإطلالة أنيقة دون المساس بمظهرك الرسمي، ارتداء ملابس أحادية اللون. فبينما تُعدّ أطقم الملابس المتناسقة خيارًا مثاليًا لإطلالة عصرية وأنيقة، فإن تنسيق لون البنطال مع البليزر القصير يُضفي لمسة أنيقة ومريحة.
بليزر كقطعة علوية
تنسيق سترتك القصيرة مع بنطالك الجينز المفضل عالي الخصر أو بنطالك الجينز الضيق هو البديل الأمثل للبلوزة القصيرة لفصل الشتاء! يمكنكِ إضافة إكسسواراتكِ المفضلة، مثل الأقراط الذهبية، أو نظاراتكِ الشمسية، أو حقيبة كلاتش صغيرة، لإضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتكِ.
ارتديه مع فستان
من قال إن الفساتين لا تُناسب البليزرات؟ تخلّصي من البليزر التقليدي وارتدي بليزرًا قصيرًا لإطلالة تُناسب سهرتك>
طقم بليزر وتنورة
إن تنسيق السترة القصيرة مع تنورة قصيرة يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها إطلالة أنيقة، مثالية لبعض الصور الجديرة بالنشر على السوشيال ميديا أو لمجرد ارتدائها لتناول وجبة غداء مع الفتيات.
بليزر وشورت
لا توجد قواعد للموضة، إذ يمكنكِ إتقان صيحة البليزر والشورت. هذا لا يُضفي لمسة راقية فحسب، بل يمنحكِ أيضًا خيار التخلص من البناطيل الثقيلة مع إضافة لمسة رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه أفضل الطرق لتنسيق الـ Cropped Blazer لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.