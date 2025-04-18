هذه أفضل الطرق لتنسيق الـ Cropped Blazer

ميرنا وليد - بيروت - أضف لمسةً عصريةً إلى خزانة ملابسك مع أحدث صيحات البليزر: البليزر القصير.

تخلّص من البليزر الطويل التقليدي واحصل على هذا التصميم العصري الأنيق الذي يضفي لمسةً مرحةً وراقيةً على أي إطلالة. إنه مثالي للانتقال من إطلالات العمل إلى إطلالات السهرة الأنيقة، وهو قطعة أساسية لعشاق الأناقة.

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تنسيق هذه السترة القصيرة.

بإطلالة monochromatic

من أسهل الطرق لإطلالة أنيقة دون المساس بمظهرك الرسمي، ارتداء ملابس أحادية اللون. فبينما تُعدّ أطقم الملابس المتناسقة خيارًا مثاليًا لإطلالة عصرية وأنيقة، فإن تنسيق لون البنطال مع البليزر القصير يُضفي لمسة أنيقة ومريحة.

بليزر كقطعة علوية

​​​​​​​تنسيق سترتك القصيرة مع بنطالك الجينز المفضل عالي الخصر أو بنطالك الجينز الضيق هو البديل الأمثل للبلوزة القصيرة لفصل الشتاء! يمكنكِ إضافة إكسسواراتكِ المفضلة، مثل الأقراط الذهبية، أو نظاراتكِ الشمسية، أو حقيبة كلاتش صغيرة، لإضفاء لمسة من الأناقة والجاذبية على إطلالتكِ.

ارتديه مع فستان

​​​​​​​من قال إن الفساتين لا تُناسب البليزرات؟ تخلّصي من البليزر التقليدي وارتدي بليزرًا قصيرًا لإطلالة تُناسب سهرتك>

طقم بليزر وتنورة

​​​​​​​إن تنسيق السترة القصيرة مع تنورة قصيرة يمكن أن يجعلها تبدو وكأنها إطلالة أنيقة، مثالية لبعض الصور الجديرة بالنشر على السوشيال ميديا أو لمجرد ارتدائها لتناول وجبة غداء مع الفتيات.

بليزر وشورت

لا توجد قواعد للموضة، إذ يمكنكِ إتقان صيحة البليزر والشورت. هذا لا يُضفي لمسة راقية فحسب، بل يمنحكِ أيضًا خيار التخلص من البناطيل الثقيلة مع إضافة لمسة رسمية.