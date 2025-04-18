فيلمان سعوديان في مهرجان أفلام السعودية بدعم من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - تأكيدًا لدورها الريادي في دعم وتعزيز صناعة السينما السعودية والإقليمية، تعلن مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن مشاركتها في الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، المُقام في الفترة من 17 إلى 23 نيسان/أبريل 2025، بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران.

عبر جناح خاص ضمن سوق الإنتاج في مهرجان أفلام السعودية، بالإضافة إلى خمسة أفلام مشاركة حظيت بدعم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، ومنح مالية للمشاريع السينمائية في مرحلتي الإنتاج والتطوير.

تأتي مشاركة المؤسسة في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى توثيق التعاون والشراكات مع المهرجانات السينمائية المتميزة محليًا وعالميًا، وتعزيز مكانة السينما السعودية على كافة الأصعدة. هذا العام، تشارك خمسة أعمال سينمائية حظيت بدعم مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في المسابقة الرسمية للدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، وهي: فيلم "هوبال" للمخرج عبد العزيز الشلاحي، وفيلم "أناشيد آدم" للمخرج عدي رشيد، وفيلم "سلمى وقمر" للمخرجة عهد كامل.

كما تفخر المؤسسة بعرض أفلام سعودية أخرى خارج المسابقة، هي: فيلم "عفن" للمخرج نواف الكناني، وفيلم "الشباك الأسود" للمخرج أحمد سلام، لتتيح الفرصة للجمهور المحلي والإقليمي الاطلاع على الإبداعات السينمائية المتنوعة التي تحتضنها المؤسسة.

علاوة على ذلك، ترعى مؤسسة البحر الأحمر السينمائي من خلال صندوق البحر الأحمر، منحتين ماليّتين تبلغ قيمة كل منهما 25,000 ريال سعودي، تقدم لأفضل سيناريو فيلم سعودي قصير في مرحلتي الإنتاج والتطوير. وتأتي هذه المبادرة لتشيع المواهب السينمائية السعودية، وإتاحة الفرصة لنقل إبداعاتهم إلى أرض الواقع.

وتعزيزًا للتواصل مع المواهب السينمائية السعودية وصناع الأفلام، ستشارك المؤسسة في جناح خاص ضمن سوق الإنتاج، يضم ممثلين من مختلف المبادرات والبرامج التابعة للمؤسسة، مثل سوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر، وصندوق البحر الأحمر الذي يقدم منحًا مالية ودعمًا لوجستيًا في مختلف مراحل صناعة الأفلام.

تهدف مشاركة مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة العاشرة من مهرجان أفلام السعودية، إلى توسيع فرص التواصل مع المواهب السعودية عبر جناح خاص يضم ممثلين من مختلف برامج المؤسسة، من ضمنها صندوق البحر الأحمر المكرس لتقديم منح مالية للمشاريع السينمائية في مختلف أطوار صناعة الفيلم، بالإضافة إلى سوق البحر الأحمر، ومعامل البحر الأحمر.

منذ تأسيسها عام 2020، تستمر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في توسيع نطاق عملها عبر المشاركة في أهم الفعاليات السينمائية المحلية والدولية، مقدمةً مجموعة من البرامج النوعية الهادفة إلى تمكين جيل جديد من السينمائيين، وبناء صناعة سينمائية مستدامة ومزدهرة في المملكة العربية السعودية، والعالم العربي وإفريقيا وآسيا.