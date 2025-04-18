إيمان العاصي تدعم شام الذهبي في أزمتها الأخيرة

القاهرة - الخليج 365 دعمت الفنانة إيمان العاصي شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة نصري بعد قرار غلق عيادتها. ونشرت إيمان صورة تجمعهما سويًا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلقت عليها: "أنتِ الأفضل في مجالك، وعملتي بجد وأنا فخورة بكِ، لديك أنقى روح..بحبك شمشومي". الصحة تكشف تفاصيل اغلاق مركز التجميل

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل حملة المرور قائلا: “لا يتم التعامل مع أي مركز باسم صاحبه ولكن كمنشاة صحية لابد أن تستوفي المعايير المطلوبة”. وقال عبدالغفار في تصريح إنه بالمرور فريق إدارة العلاج الحر على مستشفيات والمراكز الصحية بنطاق القاهرة تبين وجود مخالفات داخل مركز تجميل يحمل اسم doa.derma. وأوضح عبدالغفار، أنه تم تنفيذ قرار الغلق لمخالفه اشتراطات الترخيص ومكافحه العدوي ووجود أجهزة ليزر غير مرخصة وأدوية وفيلر وبوتكس غير مسجلين موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعارف عليها. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

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