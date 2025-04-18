أشرف زكي يحتفل بعيد ميلاد روجينا برسالة مؤثّرة وهي تردّ

نشر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً جمعته بزوجته الفنانة روجينا حرص من خلالها على تهنئتها بمناسبة عيد ميلادها، مؤكداً العلاقة المتينة التي تجمعهما ودورهما المشترك في الحياة والفن.

وعلّق أشرف زكي على الصور برسالة مؤثرة قال فيها: "كل سنة وأنتِ طيبة، كل سنة وأنتِ أجمل زوجة وأجمل أم وأروع ممثلة، كل سنة وإحنا مع بعض، كل سنة والحب يجمعنا".

وردّت روجينا على منشور زوجها بكلمات رومانسية قالت فيها: "وإنت العمر كله يا حبيب عمري كله".

وكانت روجينا قد كشفت في لقائها ضمن برنامج "واحد من الناس" الذي يقدّمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، عن علاقتها بزوجها أشرف زكي، معبرةً عن امتنانها له، ومؤكدةً أن مسيرتها الفنية ما كانت لتتحقق لولا وجوده في حياتها. إذ قالت: "لو مكنش أشرف زكي في حياتي، ماكانتش هتبقى فيه روجينا الفنانة، هو اللي دعمني من أول لحظة، حتى وأنا طالبة"... وأضافت أن نجاحها في أعمال مثل "حسبة عمري" ما كان ليتحقق لولا دعمه المستمر لها.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "حسبة عمري"، الذي ناقش قضية اجتماعية شائكة لأول مرة في الدراما، وهي "حق الكد والسعاية"، التي تسلّط الضوء على حق المرأة في ما بذلت من جهود وتضحيات في حياة زوجها، وهو ما لاقى صدى واسعاً لدى الجمهور والنقاد.

فيما شارك أشرف زكي في بطولة مسلسل "أهل الخطايا"، الى جانب عدد من النجوم، أبرزهم: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، وفرح الزاهد...، وهو من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :