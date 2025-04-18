تفاصيل الحالة الصحية لـ شريهان وحقيقة مرضها

القاهرة - الخليج 365
انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء تتعرض للحالة الصحية للنجمة شيريهان بعدما ظهرت في جنازة حماة المطرب رامي صبري، مما أثار قلق جمهورها ومحبيها.
وقد أكدت مصادر مقربة أن الفنانة شيريهان تتمتع بصحة جيدة، ولا صحة لأنباء مرضها أو تدهور حالتها الصحية مؤخرا.
الفنانة شيريهان كانت قد تعرضت لمرض السرطان عام 2002، وأجرت عملية جراحية في فرنسا استمرت لنحو 18 ساعة، تم خلالها استئصال الورم واستبدال عضلة من خدها الأيمن.
خضعت شريهان لعلاج طويل، وفي عام 2016، نشرت صورة لها بعد غياب، لتؤكد قوتها وصلابتها رغم آثار العمليات.
وظهورها الأهم خلال السنوات الماضية كان في عام 2017، خلال احتفالية بعودتها إلى الحياة الفنية، انهارت فيها من البكاء وعبرت عن امتنانها للدعم الذي قابلته من جمهورها.
وخلال ظهورها الأحدث لتقديم واجب العزاء لاقت شريهان حالة من التعاطف والتضامن من جمهورها، مؤكدين دعمهم وحبهم لها.
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