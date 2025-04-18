بدرية طلبة تسخر من إعجاب الفتيات بـ«رجب الجريتلي» في «إش إش»

أثارت الفنانة بدرية طلبة الجدل بتعليق ساخر حول إعجاب بعض الفتيات بشخصية «رجب الجريتلي» التي يجسدها الفنان ماجد المصري في مسلسل «إش إش».

وقالت بدرية في منشور لها:«بعض الستات وصلوا لمرحلة لو شافوا راجل في مسلسل عنده شوية مميزات من اللي انقرضوا في بعض الرجالة، يبقوا مش مصدقين نفسهم«.

وأضافت: «زي رجب الجريتلي في إش إش، وعزت في 'قلبي ومفتاحه'، وفارس في 'وتقابل حبيب'.. راجل حنين، بيحب بصدق، كريم، جدع، محترم، بيحترم الست وبيقدرها، بعض الرجالة خلوا الست تفقد الثقة في النوع كله!».

وفي سياق آخر كانت بدرية طلبة شاركت مؤخرًا في مسلسل «وتقابل حبيب» الذي يعرض في موسم دراما رمضان، ويشاركها بطولته كل من ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، صلاح عبدالله، أنوشكا، ونيكول سابا.

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