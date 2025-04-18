رانيا محمود ياسين تنتقد تريندات السوشيال ميديا

عبرت الفنانة رانيا محمود ياسين عن استيائها، من كم الأخبار والترندات التي تشتعل بها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية.

وكتيت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «يا الله بجد تايم لاين يجيب خنقة، يارب ارحمنا من كم العبث إلى عايشينه إيه الزمن ده ؟، فعلا زمن المسخ».

وتفاعل معها متابعيها؛ معلقين: «ولسه كل ده من صنع ايدينا احنا»، «صدقت حاجة تحزن»، «فعلًا عبث»، «والله فعلا» حاجة تجيب أكتاب ربنا يرحمنا«،» حاجة بقت مستفزة«.

وكانت قد أعربت الفنانة رانيا محمود ياسين عن إعجابها الشديد بمسلسل «وتقابل حبيب»، مشيدة بجودة العمل ورسالته الرومانسية والاجتماعية المؤثرة.

وكتبت رانيا عبر حسابها على فيسبوك: «الناس بقت تحس إنها بتقابل المسلسل اللي بتحبه، اللي بتلاقي نفسها فيه… شهادتي مجروحة، لكن كل الناس عارفة إني مش بعرف أجامل أبدًا. شكرًا لأسرة المسلسل على هذا العمل الاجتماعي الرومانسي المتميز، البعيد عن ضجيج المسلسلات الأخرى».

وأشادت بشقيقها الكاتب عمرو محمود ياسين، مؤكدة قدرته على الغوص في النفس البشرية والتعبير عن المشاعر بعمق.

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