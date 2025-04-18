هنا الزاهد تكشف نقطة ضعفها وتثير الجدل بسبب موقف مع شقيقتها نور

كشفت الفنانة هنا الزاهد خلال استضافتها في برنامج الاعلامي أنس بوخش عن أكثر موقف أثر فيها وجعل شقيقتها «نور» نقطة ضعفها، موضحة أن والدها ووالدتها انفصلا عندما كانت نور تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.

وروت هنا موقفًا مؤثرًا حدث عندما كانت نور في السادسة من عمرها، وقالت: «كنا راكبين العربية رايحين نتغدى مع بابا، ونور كانت قاعدة قدام جنب ماما وبتتنطط، ولما شافت بابا جاي من بعيد سألتني: هو ده بابا؟ فقولتلها لأ، بابا اللي وراه.. ومن اليوم ده بقيت نور نقطة ضعفي وصعبت عليا جدًا».

وأضافت هنا: «دلوقتي نور عندها 24 سنة، بس هي بالنسبالي بنتي مش أختي، لأنها مش عارفة باباها زيي».

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